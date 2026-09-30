حمدان بن محمد يبحث مستجدات العمل في «دبي لووب»

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مكتب سموه في دبي، أمس، رئيس شركة «ذا بورينغ كومباني» (The Boring Company) الأميركية المتخصصة في مجال الأنفاق والبنية التحتية، ستيف ديفيس.

حضر اللقاء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، والمدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، والعضو التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة، جاريد بيرشال، والمستثمر الرئيس المستشار الأول للشركة، جون هيرينغ.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون وبحث مستجدات سير العمل في مشروع أنفاق «دبي لووب» لخدمة نقل الركاب في إمارة دبي، باستخدام تقنيات متقدمة، تسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التنقل، وتُعزز كفاءة وسلاسة الحركة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية.

وشهد المشروع منذ توقيع الاتفاقية في فبراير الماضي، تقدماً في الأعمال التحضيرية والتنفيذية، حيث يجري العمل حالياً بالتوازي على عدد من المسارات الفنية والهندسية، وتجميع آلة حفر الأنفاق، وصب الحلقات الخرسانية الخاصة بالنفق.

ويعد «دبي لووب» أحد مشروعات التنقل المستقبلية في دبي، ويقوم على تطوير منظومة للنقل تحت الأرض باستخدام المركبات الكهربائية، لتوفير حلول مرنة للتنقل الحضري ورحلات الميل الأول والأخير، وتعزيز الترابط بين الوجهات والمناطق الحيوية، ويدعم توجه دبي نحو تطوير حلول نقل مبتكرة ومستدامة.