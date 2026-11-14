هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان إيال زامير لا يرى تهديداً فورياً يستوجب شن هجوم على إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، في تقرير لمحررتها السياسية غيلي كوهين، بأن رئيس جهاز الموساد، رومان غوفمان، التقى في واشنطن بكبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبحث معهم استئناف الحرب ضد إيران، في ظل ضغوط مكثفة يمارسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعودة إلى القتال، وسط امتناع الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) والبيت الأبيض عن التعليق رسمياً على الزيارة.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية، استناداً إلى ما كشفه موقع "أكسيوس" نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن غوفمان اجتمع مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف، ومن المتوقع أن يواصل رحلته إلى مدينة ميامي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

مخاوف من "حرب استنزاف"

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، يؤيد التحرك ضد التهديد الإيراني، لكنه يشدد على ضرورة اختيار التوقيت الصحيح لذلك. وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على حالة تأهب مرتفعة لمثل هذا السيناريو، لكنه يؤكد عدم وجود تهديد فوري حالياً يستوجب شن هجوم، محذراً من الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة الأمد.

ونقلت "كان" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن احتمال استئناف القتال تراجع مقارنة بالتقديرات التي سادت في الأسابيع الأخيرة، موضحاً أن "مهمة الجيش هي الاستعداد للحرب، وليس بالضرورة أن يعكس ما يدور خلف الكواليس القرارات التي ستُتخذ فعلياً".

وفي سياق الاستعدادات الإسرائيلية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (في تقرير مشترك لغيلي كوهين وإيتاي بلومنتال) أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) أوعز للجيش برفع مستوى الجاهزية تحسباً لاحتمال شن هجوم على إيران، على الرغم من أن "الكابينت" لم يجتمع منذ 5 أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن ينعقد يوم الأحد المقبل. وفي مقابلة مع الهيئة، قال السفير الأميركي مايك هاكبي إن توجيه ضربة لإيران لا يزال مطروحاً على الطاولة، لكن ترامب "سيكون سعيداً برؤية حل دبلوماسي".

رسائل متضاربة وحشود عسكرية

وأشار تقرير هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرفض حتى الآن ضغوط نتنياهو، التي طُرحت خلال اتصال هاتفي بينهما في 5 نوفمبر، وينحاز لمواقف الدول الخليجية التي تفضل اختبار إمكانية التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، لفتت "كان" إلى أن ترامب يبعث برسائل متضاربة؛ فبعد أن كتب على منصة (Truth Social) مطلع الأسبوع إثر محادثة مع رئيس وزراء قطر أن استئناف الضربات "أمر غير مرجح"، عاد يوم الخميس ليغير موقفه كاتباً: "لسنا بحاجة إلى صفقة مع إيران"، وصرح في مقابلة إذاعية أميركية بأنه قد يأمر بشن ضربة "الآن بالفعل.. ودون تردد".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول أميركي أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أبلغت في الأيام الأخيرة ممثلي الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب قريباً. ووفقاً لتقرير الهيئة، تعزز واشنطن قواتها في المنطقة؛ حيث تتواجد حاملتا طائرات بالفعل، ومن المتوقع وصول ثالثة الأسبوع المقبل، إضافة إلى نحو 200 طائرة تزود بالوقود في قواعد بالشرق الأوسط وأوروبا، وذلك في وقت وصفت فيه "سنتكوم" هذه الأنباء في تصريح لقناة "الجزيرة" بأنها "مجرد تكهنات".

أزمة نتنياهو وتحذيرات "آيزنكوت"

وعلى الصعيد الداخلي في إسرائيل، أشار التقرير إلى مخاوف المعارضة من أن يحاول نتنياهو مهاجمة إيران أو استفزازها لمهاجمة إسرائيل بهدف إفشال محاولة غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار!" (مستقيم)، لتشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على التفويض الرسمي من الرئيس يتسحاق هرتسوغ.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو التقى آيزنكوت في إحاطة أمنية استمرت قرابة ساعتين، وذلك بعد يوم واحد من توجيه آيزنكوت رسالة خطية لنتنياهو دعاه فيها إلى الامتناع عن تفعيل قوات الأمن في غياب "تهديد مباشر وفوري" لا يحتمل التأجيل، وسط تأكيدات من مقربين لآيزنكوت بأن الوضع الراهن لا يستلزم عملاً عسكرياً فورياً ضد إيران.