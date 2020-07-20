دراسة: لقاح "أكسفورد" البريطاني "آمن" ويوفر مناعة من "كورونا"

المصدر: لندن - د ب أ

صرح باحثون، اليوم الاثنين، أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد الذي تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا العملاقة للصناعات الدوائية يبدو أنه آمن ويوفر مناعة من المرض.

وكتب باحثون في دورية "لانست" الطبية العلمية يقولون إن الاختبارات التي تجرى حاليا على 1077 من الاصحاء البالغين خلصت إلى أن اللقاح "ينتج أجساما مضادة قوية، وردود فعل مناعية من الخلايا ( تي)".

وأضافوا أن ردود الفعل المناعية "ربما تكون أقوى بعد الحصول على جرعة ثانية" من اللقاح، وذلك حسب الاختبارات التي أجريت على مجموعة فرعية من المشاركين في التجارب.

وطلبت الحكومة البريطانية بالفعل الحصول على مئة مليون جرعة من اللقاح المحتمل.

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