وزير الصحة الألماني يحذر من موجة ثانية لـ«كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان، مواطني بلاده من التراخي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، داعياً بشدة إلى الالتزام بقواعد الحماية. وقال خلال فعالية مشتركة في برلين مع رئيس معهد «روبرت كوخ»، لوتار فيلر، إن «خطر حدوث موجة ثانية حقيقي»، داعياً المواطنين إلى البقاء حذرين خلال فترات العطلات وعدم التعامل بتعالٍ مع الأمر.

وناشد شبان المواطنين الالتزام بالمسافة الآمنة وإجراءات النظافة وارتداء الكمامات.

وفي إشارة إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، حيث أثار مئات السائحين الألمان الاستياء أخيراً بسبب مشاركتهم في احتفالات دون مراعاة لإجراءات الوقاية، أعرب شبان عن قلقه، مؤكداً ضرورة الحذر من أن يتفشى الوباء في منطقة بالرمان هناك مجدداً مثلما حدث في منتجع إشجل النمساوي، موضحاً أن الخطر يرتفع في الأماكن التي يتم تنظيم احتفالات جماعية بها.

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