ميركل: لا يمكن السيطرة على أزمة «كورونا» دون تضامن دولي

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنه لا يمكن السيطرة على أزمة جائحة «كورونا»، إلا من خلال التضامن والتعاون على المستوى الدولي.

وقالت ميركل، في رسالتها الأسبوعية، أمس: «فقط عندما نجد رداً عالمياً على هذا التهديد العالمي، ستكون لدينا فرصة للسيطرة على الجوائح، الآن ومستقبلاً». وذكرت ميركل أن حكومتها تدعم، من أجل ذلك، الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا، وتشارك في «برامج المنظمات الدولية، خصوصاً منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد والبنك الدوليين». وأشارت ميركل إلى المساعدة التي تقدمها ألمانيا، عبر طرق متنوعة، في مجالي الصحة والبحث العلمي، من أجل تحقيق توزيع عالمي وعادل للقاحات والأدوية. وقالت إنها ترى «رغبة كبيرة في العديد من البلدان، لمواجهة هذه التحديات، على نحو مشترك».

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