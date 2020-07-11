4 آلاف يتطوعون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

سجل نحو 4 آلاف متطوع أنفسهم ضمن دراسة يتم إجراؤها على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المستشفى الجامعي في بلدة توبينجن الألمانية.

وقال مدير الدراسة بيتر كريمسنر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنه وضع رفاهية حقيقية، على عكس التجارب السريرية المعتادة.. عادة ما نواجه صعوبة في الوصول إلى العدد الكافي من الأشخاص ليكونوا مواضيع اختبار".

وقد بدأت دراسة سريرية في العيادة الجامعية في منتصف شهر يونيو الماضي لاختبار اللقاح الذي طورته شركة "كيور فاك" للأدوية الحيوية ببلدة توبينجن.

ومنذ ذلك الحين، تناول حوالي 50 شخصا العقار. ووفقا لكريمسنر، لم تحدث أي آثار جانبية مفاجئة حتى الآن.

وقال كريمسنر إن كل شيء على ما يرام حتى الآن، مضيفا أن الدراسة لم تكشف عن أي نتائج مثيرة للقلق.

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