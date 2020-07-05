السعودية تمدد إقامات وتأشيرات الوافدين

المصدر: السعودية - وام

قررت المملكة العربية السعودية تمديد ‏ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، بدون مقابل وكذا تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل وتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل و ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخليةالسعودية، بأن الموافقة شملت ‏كذلك تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

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