برلين تطالب بتوريد «ريمديسيفير» لألمانيا وأوروبا

المصدر: برلين - د.ب.أ

طالب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، الشركة المنتجة لعقار ريمديسيفير المستخدم في علاج كورونا، بالاستمرار في إمداد ألمانيا وأوروبا بهذا العقار رغم شراء الولايات المتحدة للكمية الأكبر من الإنتاج في الفترة المقبلة.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، أمس، إنه ينتظر من شركة جلعاد ساينسز «إمداد ألمانيا وأوروبا بمثل هذا الدواء».

وأعرب شبان عن اعتقاده بأنه تم تأمين الحاجة إلى هذا الدواء للأسابيع المقبلة، مشيراً إلى وجود احتياطيات منه في الصيدلية المركزية التابعة للحكومة الاتحادية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأميركية ضمنت شراء الجزء الأكبر من الإنتاج المستهدف من العقار حتى سبتمبر المقبل، وحسب وزارة الصحة الأميركية فإنه قد تم الاتفاق على شراء أكثر من 500 ألف جرعة من الدواء، وهو ما يعادل 100% من الكمية المزمع إنتاجها في يوليو الجاري، و90% من الكمية في كل من أغسطس وسبتمبر المقبلين.

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