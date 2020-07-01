فرنسا: ضم إسرائيل لأراض في الضفة لا يمكن أن يمر دون عواقب

المصدر: باريس - رويترز

أكد وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة سيكون انتهاكا للقانون الدولي وستكون له عواقب.

وقال جان إيف لو دريان في جلسة برلمانية: "ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع".

وأضاف: "لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين".

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