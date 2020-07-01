فرنسا: ضم إسرائيل لأراض في الضفة لا يمكن أن يمر دون عواقب

المصدر:
  • باريس - رويترز
التاريخ:

أكد وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة سيكون انتهاكا للقانون الدولي وستكون له عواقب.

وقال جان إيف لو دريان في جلسة برلمانية: "ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع".

وأضاف: "لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين".

 

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