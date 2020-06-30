السيسي: مصر تتخذ من الإجراءات ما يحفظ أمنها القومي

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن مصر تجنح دائماً للسلم، ولكنها تتخذ من الإجراءات ما يحفظ أمنها القومي.

وقال السيسي في كلمة، أمس، خلال افتتاح عدد من المشروعات بشرق القاهرة: «ماضون على عهدنا نحمي وطننا، ونجدد عهدنا بألا نفرط أبداً في حق من حقوقه».

وأضاف: «نحتفل بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة المجيدة التي حافظت على هوية الوطن، فالثورة أثبتت أن الشعوب عندما تنتفض لا يقف أمامها أي عائق أو مانع».

وأكد أن مصر أبهرت العالم عندما أعلنت رفضها محاولة اختطافها، مشيراً إلى أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب الموقف عن قرب بعقيدة راسخة مبدأها أنها سند هذا الشعب وحاميه، واتخذت قرارها بالعبور بهذا الوطن إلى بر الأمان.

وتابع: «ننظر إلى واقعنا الراهن باعتباره حلقة من تاريخنا المتصل، ونحاول أن نبني وننمي، وكنا نعلم أننا نواجه تنظيماً إرهابياً عالمياً، وكان هذا التحدي على رأس الأولويات لنا في مصر».

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