الأزهر يشيد بقرار المملكة إقامة الحج لهذا العام

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، أن قرار المملكة العربية السعودية إقامة فريضة الحج هذا العام، بعدد محدود، للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا هو قرار حكيم ومأجور شرعاً، ويراعي عدم تعطيل فريضة الحج، ويعكس الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء حفظ النفس التي تعد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما يدّل على وعي قيادة المملكة بخطورة فيروس كورونا، خصوصاً في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء، الذي يهدد أرواح الناس في كل مكان.

وأشاد الأزهر، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة الحجيج، والتيسير عليهم، والحفاظ على سلامتهم. وأكد الأزهر حرصه على التنسيق الدائم مع هيئة كبار علماء المملكة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، في كل ما ينفع المسلمين حول العالم، ويخدم قضاياهم لمواجهة التطرف والتشدد، ونشر الوسطية والاعتدال.

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