«السعودي في دار زايد مب ضيف».. تفاعل لافت مع منشور السفارة السعودية في الإمارات

تفاعل مواطنون عبر منصة «إكس» مع منشور سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات، الذي دعت فيه مواطنيها الذين تأثرت رحلاتهم أو تعذّر وصولهم إلى وجهاتهم نتيجة إيقاف أو تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إلى التواصل معها لطلب المساعدة والإرشادات اللازمة.

ورحّب المستخدمون بالأشقاء السعوديين، مؤكدين أنهم بين أهلهم وإخوانهم في الإمارات، في تعليقات عكست عمق الروابط الأخويّة بين الشعبين.

«السعودي في دار زايد.. أخ عزيز»

أكد زايد الميسري، في تعليقه على المنشور، أن المواطن السعودي في الإمارات ليس ضيفاً، بل أخ عزيز وصاحب مكانة، مشدداً على أن ما يجمع الشعبين ليس مجرّد علاقة جوار، بل أخوّة راسخة وتاريخ ومصير مشترك.

«البيت بيتهم»

ورحّب عبدالله بالأشقاء السعوديين، مؤكداً أنهم بين أهلهم وإخوانهم في الإمارات، حيث علّق قائلاً: «البيت بيتهم ونحن ضيوفهم».

«مواقف وتضحيات مشتركة»

من جهته، أشار خالد في تعليقه إلى عمق المحبة بين الشعبين الإماراتي والسعودي، مستحضراً ما يجمعهما من مواقف وتضحيات مشتركة، ومؤكداً أن محاولات إثارة الفرقة لن تنال من هذه الروابط.

«مفاتيح بيتي عند أهل المملكة»

كما عبّر يوسف بن علي الشامسي في تعليقه عن ترحيبه بالأشقاء السعوديين، مؤكداً أن أبواب منزله مفتوحة لهم في أي وقت، معلّقاً: «مفاتيح بيتي عند اهل المملكة يدخلون اي وقت حياهم الله».

«بيوتنا مفتوحة لكم»

ورحّب سالم الكتبي بالأشقاء السعوديين، مؤكداً أنهم بين أهلهم وإخوانهم في الإمارات، وأن بيوت الإماراتيين مفتوحة لهم.

«عز الله أنهم مب غرب»

وأكد وليد الزعابي أن الأشقاء السعوديين ليسوا غرباء في الإمارات، معلّقاً: «عز الله أنهم مب غرب بيتي هو بيتهم».

«ردود سعودية تعكس المحبة المتبادلة»

من جانبهم، تفاعل مواطنون سعوديون مع رسائل الترحيب الإماراتية، حيث أشاد أبو مشاري في تعليقه بكرم أبناء زايد وطيبهم، معبّراً عن شكره وتقديره لمشاعر الترحيب التي أبداها الإماراتيون.

وعلّق باسل الحربي على رسائل الترحيب الإماراتية قائلاً: «والنعم فيكم.. أهل وأخوان».

فيما أعرب جاهد في تعليقه عن تقديره لمشاعر الأخوّة التي عبّر عنها المواطنون الإماراتيون.