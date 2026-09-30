منصور بن زايد وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات والتطورات الإقليمية

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في العاصمة السعودية الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود وزير دفاع المملكة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية.

إلى ذلك بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة - خلال لقاء أخوي في الرياض - العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد وصل أمس إلى الرياض في زيارة أخوية، حيث كان في استقبال سموه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود.

وقد غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المملكة العربية السعودية في وقت لاحق في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، وعدد من المسؤولين.

ورافق سموه خلال الزيارة وفد ضم كلاً من: الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، علي سعيد النيادي، والأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، الدكتور ناصر حميد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.