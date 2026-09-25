محمد بن راشد يتقبّل تعازي الملك سلمان وولي عهده في وفاة الشيخ أحمد بن راشد

تقبّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الجمعة) تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، والتي نقلها إلى سموّه وفد سعودي رفيع المستوى.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، في مجلس زعبيل بدبي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، والأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الأحساء، وسلطان بن عبدالله اللويحان العنقري، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات، والدكتور مشعل بن أحمد الغامدي، القنصل العام للملكة العربية السعودية في دبي، حيث أعرب الوفد عن خالص العزاء والمواساة لسموّه وأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل.

كما نقل الوفد لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعازي صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، سائلين الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبّل التعازي إلى جانب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.