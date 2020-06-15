ألمانيا ترفض دخول 196 ألف شخص

المصدر: برلين - د.ب.أ

رفضت الشرطة الاتحادية بألمانيا دخول نحو 196 ألف شخص منذ مارس الماضي وحتى الآن، خلال المراقبة المفروضة على الحدود الألمانية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحسب ما ذكره وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس.

وأضاف الوزير الألماني، أنه تمت الاستعانة بـ6000 فرد شرطة يومياً لهذه المهمة منذ 16 مارس، وأشار إلى أنه تم إعلان الإصابة بالفيروس لدى 122 فرد شرطة.

وتحدث زيهوفر عن إحدى «العمليات الأكثر صعوبة» للشرطة الاتحادية، وأشاد بأفراد الشرطة على ما وصفه بـ«عملهم الحكيم في هذا الوضع الاستثنائي». وأوضح أنه لهذا السبب يستحق جميع أفراد الشرطة شكر الحكومة الاتحادية بأكملها.

وتوجه وزير الداخلية الألماني بالشكر للمواطنين أيضاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال: «إنني سعيد بأنه يمكننا الآن امتلاك الجرأة على التمتع بمزيد من الحرية مجدداً مع كل الحذر».

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