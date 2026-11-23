أعلنت الشرطة الألمانية الاثنين أن مئات المدارس تلقت الاثنين رسائل إلكترونية تضمنت إنذارات كاذبة بوجود قنابل، لكنها أكدت عدم وجود "أي خطر ملموس" راهنا، وذلك بعد سلسلة إنذارات مشابهة طالت دولا أوروبية عدة في الأسابيع الماضية.

وقالت الشرطة إن أكثر من 450 مدرسة في ولاية بادن فورتمبيرغ الواقعة في جنوب غرب ألمانيا تلقت هذه التهديدات. كما أفادت شرطة ولاية تورينغن في الشرق بأن عددا كبيرا من مدارسها تلقى تهديدات مماثلة، مشيرة إلى أنها لا تعتبرها ذات صدقية.