بوابات المطارات الألمانية الإلكترونية تفتح أبوابها لمواطني الدولة

أعلنت وزارة الخارجية عن إتاحة استخدام البوابات الإلكترونية في المطارات الألمانية لمواطني دولة الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات سفرهم، من جانبها أكدت الشرطة الاتحادية الألمانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن انضمام المواطنين الإماراتيين إلى نظام «EasyPASS-RTP» مجاني بالكامل، مشيرة إلى أن الخدمة تستهدف بشكل أساسي المسافرين الدائمين، بهدف تبسيط وتيسير إجراءات مراقبة الحدود أثناء السفر.

وتفصيلاً، ذكرت وزارة الخارجية، ضمن إرشادات السفر إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أنه اعتباراً من الأول من نوفمبر الجاري يمكن لمواطني دولة الإمارات، ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، استخدام البوابات الإلكترونية في المطارات الألمانية، موضحة أن الاستفادة من هذه الخدمة تتطلب حمل جواز سفر بيومتري ساري المفعول، إضافة إلى إتمام التسجيل المسبق والحصول على الموافقة في نظام المسافرين المسجلين «EasyPASS-RTP» من خلال مكاتب التسجيل المعتمدة في المطارات الألمانية. من جانبها، ذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية أن الانضمام لبرنامج «EasyPASS-RTP» أصبح متاحاً للمواطنين الإماراتيين، من دون رسوم، وتقتصر مدة المشاركة في البرنامج على فترة صلاحية جواز سفرك الإلكتروني، مع إمكانية إعادة التسجيل مجدداً عند إصدار جواز سفر جديد.

وبيّنت شروط وضوابط الانضمام للبرنامج وهي حيازة جواز سفر إلكتروني ساري المفعول، وبلوغ سن 12 عاماً فما فوق، والحضور الشخصي في أحد مكاتب الخدمة في مواقع تطبيق نظام EasyPASS، في المطارات الألمانية، ويمكن إجراء ذلك من دون الحاجة إلى موعد مسبق خلال ساعات العمل الرسمية.

وعند إتمام التسجيل بنجاح، سيحصل المسافر على نسخة تنفيذية من إقرار الموافقة ويصبح قادراً على بدء استخدام نظام EasyPASS على الفور، ولضمان تسجيل سهل وسريع، يمكنك إحضار نموذج التسجيل بعد تعبئته مسبقاً، وأوضحت أن برنامج المسافرين المسجلين (RTP) يتيح استخدام نظام «EasyPASS» كبديل بسيط وسريع ومريح لإجراءات الرقابة الحدودية التقليدية، ويتطلب ذلك حيازة جواز سفر إلكتروني صادر عن دولة أبرمت اتفاقية معاملة بالمثل لاستخدام إجراءات مراقبة الحدود الآلية.

وأشارت إلى أن جمهورية ألمانيا الاتحادية أبرمت اتفاقات تعاون بهذا الشأن مع كلٍّ من: الولايات المتحدة الأميركية، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوريا، وتايوان، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

90 يوماً

أفادت وزارة الخارجية بإعفاء المواطنين الإماراتيين من تأشيرة الدخول إلى ألمانيا، مبينة مدة البقاء المسموح بها بغرض السياحة، وهي 90 يوماً متصلة، أو منفصلة خلال 180 يوماً.

وأشارت إلى أن مدة البقاء المسموح بها بغرض العلاج 90 يوماً متصلة أو منفصلة، وفي حال العلم المسبق بتجاوز مدة 90 يوماً، يُنصح بالتقدم للحصول على تأشيرة طبية من ممثلي البعثة الدبلوماسية الألمانية في الدولة قبل السفر، وبالتالي يمكن الوجود في بلد المقر طوال فترة العلاج.

وأوضحت أن مدة البقاء المسموح بها بغرض الدراسة 90 يوماً متصلة أو منفصلة، وفي حال العلم المسبق بتجاوز مدة 90 يوماً، يُنصح بالتقدم للحصول على تأشيرة خاصة بالدراسة من ممثلي البعثة الدبلوماسية الألمانية في الدولة قبل السفر، وبالتالي يمكن الوجود في بلد المقر طوال فترة الدراسة.

أما بخصوص مدة البقاء المسموح بها بغرض العمل، فإنه يُنصح بالتقدم للحصول على تأشيرة خاصة بالعمل من ممثلي البعثة الدبلوماسية الألمانية في الدولة قبل السفر، وبالتالي يمكن الوجود في بلد المقر طوال فترة العمل.

• الاستفادة من الخدمة تتطلب حمل جواز سفر بيومتري ساري المفعول، والتسجيل المسبق، والحصول على الموافقة في نظام المسافرين المسجلين «EasyPASS-RTP».