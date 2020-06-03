جونسون في رسالة لترامب: "لا مكان للعنصرية في مجتمعاتنا"

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، في "رسالة" الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعد وفاة الاميركي الاسود جورج فلويد أن العنصرية "لا مكان لها في مجتمعاتنا".

وقال جونسون في مؤتمر صحافي إثر تظاهرة ضمت الالاف في وسط لندن للمطالبة بالعدالة بعد وفاة فلويد بيد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس الأميركية، "رسالتي للرئيس ترامب، لأي كان في الولايات المتحدة، من المملكة المتحدة، أن العنصرية واعمال العنف العنصرية لا مكان لها في مجتمعاتنا، وأنا واثق بأن كثيرين في العالم يشاطرونني هذا الرأي".

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