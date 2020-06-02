المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيأمر بنشر قوات الجيش في شوارع المدن الأميركية في حال فشلت السلطات المحلية في السيطرة على العنف في البلاد.

وقال ترامب في كلمة له، ليل الاثنين، بشأن موجة الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها البلاد على إثر مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا: "سأحشد كل الموارد الفدرالية، سواء المدنية أو العسكرية، لوقف أعمال الشغب والنهب".



وأكد ترامب أن حكومته ستطبق العدالة في مقتل جورج فلويد، الذي قتل على يد شرطي أميركي، وعلى أنه سيحترم قانون البلاد.



وأضاف ترامب أنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن يسمح باختطاف أصواتهم.



وأشار ترامب إلى أن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص، موضحا أن هذه التحركات يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية.



وأفاد ترامب بأنه سيصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار، وبأنه طلب من حكام الولايات نشر الحرس الوطني بالأعداد الكافية لحماية المواطنين.



وأضاف: "سأتخذ قرار بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة".



كما حذر ترامب من وصفهم بـ "منظمي الإرهاب" والحركات بأنه ستتم محاكمتهم، وقال: "لا يمكن القبول بمشهد الاعتداء على سيدة تدافع عن متجرها".



ترامب: سنطبق العدالة في قضية مقتل جورج فلويد متابعة موقع الإمارات اليوم أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة له اليوم، أنه سيأمر بنشر قوات الجيش في شوارع المدن الأميركية في حال فشلت السلطات المحلية في السيطرة على العنف في البلاد.

وأكد ترامب أن حكومته ستطبق العدالة في مقتل جورج فلويد، الذي قتل على يد شرطي أميركي، وعلى أنه سيحترم قانون البلاد.

وأضاف ترامب أنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن يسمح باختطاف أصواتهم.

وأشار ترامب إلى أن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص، موضحا أن هذه التحركات يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية.

وأفاد ترامب بأنه سيصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار، وبأنه طلب من حكام الولايات نشر الحرس الوطني بالأعداد الكافية لحماية المواطنين.

وأضاف: "سأتخذ قرار بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة".

كما حذر ترامب من وصفهم بـ "منظمي الإرهاب" والحركات بأنه ستتم محاكمتهم، وقال: "لا يمكن القبول بمشهد الاعتداء على سيدة تدافع عن متجرها".

من جانب آخر ندد ترامب بأعمال الإرهاب الداخلي في البلاد، واصفا ما حصل، أخيرا، في واشنطن بـ "العار الكبير".

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