ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي والضربات ضدها ستكون محدودة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران لن تحصل على السلاح النووي إطلاقاً، محذراً من أن امتلاك طهران لمثل هذا السلاح سيهدد وجود إسرائيل والشرق الأوسط بأكمله.

ووجه ترامب انتقادات حادة للقيادة الإيرانية، واصفاً إياهم بـ «المخبولين»، ومعتبراً أن الشعب الإيراني نفسه لا يدرك من يقوده.

وفي ما يخص التطورات العسكرية وأمن الملاحة، أوضح ترامب أن الضربات الموجهة ضد إيران ستكون محدودة النطاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأوضاع في مضيق هرمز تسير «بشكل جيد للغاية».