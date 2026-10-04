ترامب: إيران تخلت عن كثير من خططها النووية

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأحد، تأكيده أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، قائلا إن طهران تخلت فعليا عن كثير من خططها المتعلقة بالسلاح النووي.

وقال ترامب للصحافيين إنه سيتخذ "قرارا بشأن إيران قريبا"، من دون الكشف عن طبيعة القرار أو تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف الرئيس الأميركي أن إدارته نجحت في خفض الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار النفط تتراجع حاليا، حسب قوله.

وكان ترامب قد قال، الجمعة، إن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا جدا"، مرجحا أن يحدث ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية، أو ربما قبلها، ومؤكدا أن انتهاء الحرب سيدفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

كما قال ترامب إن هدفه يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن الضربات الأميركية ألحقت أضرارا كبيرة بقدراتها، وأن طهران ستحتاج إلى سنوات لإعادة بناء ما تعرض للتدمير، وهي تقديرات صادرة عن الرئيس الأميركي.