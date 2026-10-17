كاتي زكريا بأول تصريح بعد إعفائها من منصبها: "كان شرفًا لي العمل مع ترامب"

قالت كاتي زكريا المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، اليوم، إن عملها لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان "شرفا"، في أول تصريح لها منذ إعفائها من المنصب.

وكتبت زكريا على منصة "إكس"، مرفقة منشورها بصورة تجمعها بترامب في المكتب البيضاوي، قائلة: "الرئيس ترامب رجل طيب ورائع وكريم ومراع ومتحمس ومجتهد. أتمنى لو أن المزيد من الأميركيين يقدرونه. لن يتمكن أحد أبدا من جعل أميركا عظيمة بالطريقة التي فعلها هو، وما زال يواصل القيام بها، كان شرفا لي أن أعمل لصالحه".

وخلال إيجاز صحافي مقتضب عقدته، الثلاثاء الماضي، أخبرت زكريا الصحافيين بأنها كانت تطمح للعمل مع ترامب منذ فترة طويلة، يذكر أن فترة عملها في منصبها لم تتجاوز 5 أيام.

وكان ترامب قال عقب إقالة زكريا، إنه شجعها على إعادة النظر في استمرارها بالوظيفة، موضحا أنه أبلغها قائلا: "بصراحة، لو كنت مكانك، لأعدت النظر في الأمر.. يا كاتي، هل أنت بحاجة إلى هذا؟ لا أعتقد أنكِ بحاجة إليه".

وأضاف ترامب في تصريحاته للصحافيين قبيل مغادرته إلى ولاية جورجيا أن زكريا "شخص لطيف وعوملت بقسوة" من قبل وسائل الإعلام، وأنه لا ينسى أنها لن تتمكن من الشعور بالسعادة في خضم هذه الضغوط، مشيرا إلى أنه ترك لها في البداية حرية اتخاذ القرار قبل أن يتم إعفاؤها رسميا.