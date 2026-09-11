في ذكرى 11 سبتمبر.. ترامب يتعهد بمواصلة الحرب على الإرهاب ويشن هجوماً حاداً على إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر، أن الولايات المتحدة لن تنسى أبداً ما حدث في ذلك اليوم المأساوي، مشدداً على أن بلاده تواصل القتال اليوم وفاءً لهذا العهد والقسم.

وقال ترامب: "لا يمكن أن ننسى لحظة الشر التي شهدتها بلادنا في 11 سبتمبر، واليوم نكتشف هوية أمتنا الحقيقية، وعلينا أن نكون أقوياء وأذكياء في آن واحد"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية ماضية بلا تردد في حربها ضد الإرهاب، وأنه "لا خيار أمامنا سوى المواجهة الحاسمة".

وفي سياق حديثه عن التهديدات الإقليمية والدولية، وجه ترامب هجوماً لاذعاً إلى طهران، واصفاً إياها بأنها "الراعي الأول للإرهاب في العالم"، ومجدداً التزامه الصارم بمنعها من امتلاك قدرات عسكرية غير تقليدية بالقول: "إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي".

كما تطرق ترامب إلى الأوضاع الأمنية في الممرات المائية الحيوية، مؤكداً فرض السيطرة على مضيق هرمز، ومختتماً كلمته بالتأكيد على العزم العسكري لبلاده: "سنقاتل بكل قوة وببسالة حتى نحقق النصر الكامل".