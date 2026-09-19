ترامب يتعهد بحماية صناعة الذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بتدمير الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن إدارته لن تعرقل أو تكبح نمو هذه الصناعة المذهلة، بل ستتولى رعايتها ودعمها وحمايتها بالكامل.

وكشف ترامب عن اعتزامه الإعلان قريباً عن تعيين «قيصر للذكاء الاصطناعي»، إلى جانب تشكيل «قوة مهام» خاصة بهذا القطاع وتعيين مسؤول يتولى قيادتها.

واعتبر ترامب أن الذكاء الاصطناعي يمثل الثورة الصناعية القادمة، مؤكداً أنه سيكون «بشكل أضخم وأكثر تأثيراً».