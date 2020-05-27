الرئيس الصيني يدعو للاستعداد للقتال المسلح وسط تفشي «كورونا»

المصدر: بكين - رويترز

نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله، أمس، إن الصين ستكثف استعداداتها للقتال المسلح، وستعمل على تحسين قدراتها على تنفيذ المهام العسكرية، وذلك في ظل تأثير جائحة كورونا الكبير على الأمن القومي.

ونسب التلفزيون إلى الرئيس الصيني قوله إن أداء بلاده في التصدي لفيروس كورونا المستجد أثبت نجاح الإصلاحات العسكرية، مضيفاً أنه يتعين على القوات المسلحة استكشاف سبل جديدة للتدريب وسط الجائحة.

ويرأس شي اللجنة العسكرية المركزية بالصين، وجاءت تصريحاته خلال حضوره اجتماعاً عاماً لوفد من جيش التحرير الشعبي وقوات الشرطة المسلحة على هامش الجلسة السنوية للبرلمان.

وأعلنت الصين أمس، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لصينيين عائدين من الخارج، ولايزال 81 مريضاً في المستشفيات إلى جانب 408 أشخاص في العزل تحت الملاحظة إما للاشتباه أو إصابتهم بالفيروس.

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