ميركل تدافع عن تقييد الحقوق الأساسية لمكافحة «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

وصفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مجدداً، القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، في إطار مكافحة جائحة كورونا، بأنها «فرض» على الديمقراطية، مدافعة في الوقت نفسه عن هذه الإجراءات.

وقالت ميركل، أمس، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، بمناسبة يوم الدستور الموافق 23 مايو، إنها تتفهم قلق المواطنين في ما يخص القيود المفروضة خلال الجائحة، مؤكدة أن الحكومة لم تتبنَّ نهجاً عفوياً، بشأن القيود المفروضة على الحقوق الأساسية.

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