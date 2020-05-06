ألمانيا تحقق في خطابات إرهاب لساسة وصحافيين

المصدر: برلين - د.ب.أ

تتولى سلطات حماية أمن الدولة في ألمانيا، حالياً، تحقيقات ضد خطابات إرهابية يمينية متطرفة.

وذكرت شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية، أمس، استناداً إلى مصادر أمنية أن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، ومكاتب إقليمية أخرى، تفحص خطابات تحتوي على تهديدات بالقتل لساسة ومدعين عامين وصحافيين.

وقد تلقى الخطابات، التي اطلعت عليها شبكة «دويتشلاند»، الأسبوع الماضي، نائبان في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، ونائبان من البرلمانين الإقليميين في ولايتي ميكلنبورغ-فوربومرن وبافاريا، والادعاء العام في مدينة شفيرين، وتسع هيئات تحرير، ومكتب محاماة في برلين.

وبحسب الخطابات، فإن جهة الإرسال معنونة بـ«أوركسترا الانقلاب»، والتي ظهرت مرات عدة في الماضي في رسائل تهديد مماثلة.

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