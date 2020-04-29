"نيويورك تايمز": وفيات "كورونا" في أميركا قد تكون أكثر بكثير من المُعلن

المصدر: نيويورك - وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة ربما يكون أكثر بكثير من الأرقام الرسمية المُعلنة، بعد أن قارنت الصحيفة بين إحصاءات الوفاة المعلنة بسبب الفيروس من قِبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في البلاد، وإحصاءات الوفاة في الأحوال العادية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها إلى احتمالية أن تكون هناك نحو 9000 وفاة، أسبابها غير واضحة، إن كانت بسبب كورونا أم لا، لأنه لم يتم إجراء أي اختبارات.

وأوضحت أنه على سبيل المثال، ارتفع معدل الوفيات في مدينة نيويورك بنسبة 325% مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجلت السلطات 11 ألفا و900 وفاة إضافية، في حين أُعلن عن وفاة 10 آلاف و261 وفاة بسبب كورونا.

ورأت أن الوفيات الـ1700 المتبقية ربما تكون ناتجة عن الفيروس لكنها لم تُسجل بسبب عدم إجراء الاختبارات.

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