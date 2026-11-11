نقل وزارة الخزانة الأميركي إلى قاعدة عسكرية بسبب مخاوف أمنية

اضطر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مؤخراً إلى الانتقال للإقامة في قاعدة عسكرية، بسبب مخاوف تتعلق بسلامته الشخصية.

ويأتي هذا الانتقال في وقت يقود فيه بيسنت، على مدى الأشهر القليلة الماضية، تنفيذ حملة اقتصادية واسعة النطاق ضد إيران، تستهدف قطع جميع الروابط المالية المتبقية لطهران حول العالم.

وقال مصدر مطلع، تحدث إلى وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، بشرط عدم الكشف عن هويته، نظراً لحساسية التفاصيل، إن الانتقال جاء جزئياً بسبب تقارير إعلامية ساعدت في الكشف عن عنوان منزل بيسنت.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت في وقت سابق تقريراً عن انتقال بيسنت.

وأظهرت معلومات استخباراتية أميركية مؤخراً أن إيران كثفت جهودها لاستهداف أفراد أميركيين في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وهو ما دفع وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي إلى خفض عدد العاملين في أربع سفارات أميركية بالمنطقة.