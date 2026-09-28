أمريكا: مباراة مصارعة بين "شرطي وسجين" تنتهي في 57 ثانية

حقق الأميركي لويس هيرنانديز فوزه الأول في بطولة UFC بعدما تغلب على مواطنه سيدريكيس دوماس بالإخضاع في الجولة الأولى خلال عرض UFC Vegas الذي أقيم في لاس فيغاس فجر الأحد.

وحظي النزال باهتمام واسع قبل انطلاقه بسبب الخلفية المختلفة للمقاتلين، إذ يعمل هيرنانديز شرطياً في مقاطعة ميامي ديد، بينما سبق لدوماس أن قضى فترات في السجن وواجه عدة مشكلات قانونية خلال السنوات الماضية.

وشارك هيرنانديز في النزال كبديل في اللحظات الأخيرة بعد انسحاب ميكي غال بداعي الإصابة خلال أسبوع القتال.

ودخل هيرنانديز إلى الحلبة على أنغام أغنية "Sound of da Police" للمغني KRS-One، في حين اختار دوماس أغنية "Locked Up" لأيكون، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المواجهة السريعة.

ولم يحتج هيرنانديز سوى إلى 57 ثانية لحسم النزال عبر حركة خنق "غييتين"، ليحقق انتصاراً خاطفاً في أول ظهور له في UFC.

ورغم التركيز الإعلامي على قصة "الشرطي في مواجهة السجين السابق"، رفض هيرنانديز الانجراف وراء هذا الطرح وقال في المؤتمر الصحفي بعد النزال: "أعتقد أن القصة تبدو طريفة بالنسبة للإعلام، وقد رأيت ذلك على الإنترنت، ولكن أنا من أصول لاتينية ولا أحب أي شكل من أشكال التمييز. هذا الرجل لديه عائلة ويحاول كسب رزقه مثلي تماماً. لا أريد الحكم على أي شخص بسبب ماضيه".

وكان دوماس قد تفاعل هو الآخر مع هذه الرواية قبل النزال، إذ أعاد نشر مقطع فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي يظهر المقاتلين وهما يغنيان معاً، بينما يرتدي هيرنانديز زي الشرطة ويظهر دوماس بزي السجناء البرتقالي.

ويُعرف هيرنانديز بلقب "The Stache" بسبب شاربه الكثيف، وقد حصل على فرصة المشاركة في UFC بعد نيله عقداً من خلال برنامج Dana White's Contender Series قبل أسبوعين فقط.

وبهذا الانتصار، أصبح هيرنانديز أول شرطي لا يزال في الخدمة الفعلية يخوض نزالاً في UFC، ونجح في استغلال الفرصة بأفضل طريقة ممكنة عبر فوز سريع وخاطف على دوماس.