بسبب "كورونا".. فأر يظهر في مؤتمر صحافي لترامب

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن "ديلي ميل"

مر فأر من خلف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرتين خلال مؤتمره الصحافي أمس الأربعاء، ولكنه تحرك بسرعة بحيث لم يتمكن المصورون من التقاط صور له. ولم يلاحظ الرئيس الفأر الذي مر من خلفه. ولكن الصحافيين في البيت الابيض شاهدوه بصورة واضحة وهو يخرج من بين الأعشاب خارج المكتب البيضاوي.

وظهر الفأر في المرة الاولى عندما كان وزير الزراعة، سوني بيردو، يطمئن الأميركيين على أن إمدادات الأغذية في الدولة يمكن أن تفي بالحاجة، وأنهم يجب ألا يشعروا بالذعر من منظر الرفوف الفارغة في محلات البقالة.

وظهر مرة ثانية عندما كان الرئيس ترامب يتلقى الاسئلة من الصحافة حول استجابة الدولة على فيروس "كورونا".

وكان الفأر يبدو بصحية جيدة وغير مكترث مطلقاً بالمؤتمر الصحافي الذي يدور حوله، على الرغم من أنه كانت هناك تقارير تقول إن الفئران تأثرت بفيروس كورونا أيضاً.

وكان العديد من المطاعم التي تعتبر مصدر طعام الفئران قد أغلقت، مما أدى الى نفوق بعضها جوعاً.

وقال خبير القوارض بوبي كوريغان لمحطة "ان بي سي" للأخبار إن الفئران في حالة صراع من أجل البقاء في ظل عدم وجود غذاء لها، وستقوم بأكل بعضها البعض إن لم تجد مصدر غذاء. وأضاف "انها ثدييات مثلنا وتشعر بالجوع الشديد الآن، ولهذا فإنها تتصرف بصورة غير عادية".

وفي الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الفئران في البيت الابيض، ففي أكتوبر عام 2019 سقط فأر من السقف في غرفة الصحافة، ليقع في حضن مراسل محطة "ان بي سي" للأخبار بيتر الكساندر.

وفي سبتمبر 2019 شوهد فأر نافق قرب قاعة المؤتمرات التابعة للبيت الأبيض. وفي عام 2016 ظهر سنجاب أسود خلف الرئيس الاميركي حينها، باراك أوباما، وضيفه رئيس حكومة كندا خلال المؤتمر الصحافي الذي كانا يعقدانه.