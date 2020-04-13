نتائج فحوصات رئيس الوزراء البريطاني لـ"كورونا" سلبية

المصدر: لندن - د ب أ

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين، إن الفحص الطبي الجديد الذي خضع له بوريس جونسون للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جاءت نتيجته سلبية.

ونقلت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية عن المتحدث قوله إنه يتم إجراء هذا الفحص الذي يعد ممارسة اعتيادية طبية فور مغادرة المستشفى.

وقد قضى رئيس الوزراء البريطاني أسبوعا في مستشفى سانت توماس، حيث قضى عدة أيام داخل العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وعقب خروجه من المستشفى أمس الأحد، قال جونسون إنه يدين بحياته لطاقم هيئة الصحة الوطنية الذين عالجوه.

ونقلت وكالة "برس أسوسيشن" عن مكتب رئيس الوزراء قوله إنه في الوقت الذي ارتفع في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في بريطانيا إلى 11329- بنسبة زيادة بنحو 717 حالة مقارنة باليوم السابق - قالت وزارة الدفاع إنها نشرت 200 عسكري في جميع أنحاء البلاد لدعم خدمات الإسعاف.

وأوضح داونينج ستريت، مقر رئاسة الحكومة البريطانية، أن الجنود سيؤدون مجموعة متنوعة من الأدوار بما في ذلك قيادة المركبات، واستقبال المكالمات، وتشغيل مراكز الاستجابة مع الفيروس، ودعم أطقم الإسعاف.

في غضون ذلك، حث البروفيسو جيسون ليتش، الرئيس المؤقت للخدمات الطبية، عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء تفشي الفيروس على عدم تأخير الجنازات، في محاولة لوقف تراكمها.

وباستثناء أيرلندا الشمالية، فقد سجلت بريطانيا نحو 88621 إصابة بفيروس كورونا حتى صباح اليوم الاثنين.