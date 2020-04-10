ارتفاع وفيات «كورونا» في السعودية إلى 44.. والإصابات بالكويت إلى 910 حالات

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل ثلاث وفيات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 44 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي أمس، إلى تسجيل 355 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 3287 حالة. وأوضح المتحدث أنه تم تسجيل شفاء 35 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 666 حالة. من جهتها، سجلت الكويت أمس 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 910 حالات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحافي اليومي، أن هناك حالات مخالطة بلغ عددها 51 حالة، منها «أربع حالات لمواطنين كويتيين»، و«36 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية»، و«ست حالات من الجنسية البنغالية» و«حالتان لمقيمين من الجنسية الباكستانية»، و«حالة لمقيم من الجنسية الإيرانية»، و«حالة لمقيم من الجنسية النيبالية» و«حالة لمقيم من الجنسية المصرية».

وأضاف السند أن هناك حالات تحت التقصي الوبائي بلغ عددها أربع حالات بواقع «حالتين لمواطنين كويتيين»، و«حالة لمقيم من الجنسية الهندية»، و«حالة لمقيم من الجنسية السورية».

وأوضح السند أن 798 إصابة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد المستشفيات، مشيراً إلى خروج 911 من الحجر الصحي.

وكان وزير الصحة، الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن صباح أول من أمس شفاء ست حالات كانت مصابة بـ«كورونا»، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 111 حالة.

- الكويت تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة.

- خروج 911 حالة إصابة من الحجر الصحي في الكويت بعد تعافيها.