السعودية: وفاة وإصابتان إثر سقوط شظايا مسيّرة في الطائف

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم، وفاة مقيم وإصابة مواطنة ومقيم، جرّاء سقوط شظايا طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي، بعد اعتراضها وتدميرها في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، أن الشظايا تسببت في وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة، وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعوية "واس".