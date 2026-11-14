ولي عهد الفجيرة يقدم واجب العزاء في أبناء صدّيق توبليكات المتوفين جراء حادث الفجيرة

قدم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور لهم بإذن الله تعالى، أبناء صدّيق توبليكات محيي الدين، الذين توفوا جراء حادث الفجيرة.

وكانت وزارة الداخلية، قد أوضحت في بيان في وقت سابق اليوم السبت، أن الحادث المروري الذي وقع بإمارة الفجيرة، أسفر عن وفاة (14) شخصاً وإصابة (30) آخرين، مشيرة إلى أن المتوفين شملوا (10) من الجنسية الإماراتية و(4) من الجنسية الهندية، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقق من هوياتهم.

وأضافت الوزارة أن المصابين شملوا (8) من الجنسية الإماراتية، و(2) من الجنسية الأردنية، و (7) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية الباكستانية، و (3) من الجنسية المصرية، و (6) من الجنسية العمانية، و(2) من الجنسية البرازيلية.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالحادث، مع مراعاة خصوصية أسر الضحايا، معربة عن خالص تعازيها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.