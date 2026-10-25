السعودية: إصابة شخصين وتضرر 3 مباني و7 مركبات جراء سقوط شظايا جنوب المملكة

باشرت فرق الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، حادثة سقوط شظايا صاروخين باليستيين في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة في جنوب المملكة، وذلك عقب اعتراضهما وتدميرهما بعد إطلاقهما من قبل جماعة الحوثية الإرهابية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي، في بيان على حساب المديرية العامة للدفاع المدني السعودي على منصة "إكس"، أن الحادثة أسفرت عن إصابة مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية طالت ثلاثة مبانٍ سكنية وسبع مركبات. وأكد المتحدث أنه جرى التعامل الميداني الفوري مع الحادثة وتنفيذ كافة الإجراءات المعتمدة لمثل هذه الحالات.