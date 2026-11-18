غاب والدا الطفل الهندي، عاطف محمد عمران منصور، البالغ من العمر 13 عاماً، وشقيقته الكبرى، عن وداعه، بعدما حالت إصاباتهم بحادث شارع الشيخ خليفة بن زايد بالفجيرة دون حضورهم مراسم تشييعه، لكنّ أعداداً كبيرة من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة حضرت للصلاة عليه ومرافقته أثناء تشييع جثمانه، في مشهد جسّد التعاطف مع أسرته، فيما لايزال والداه يتلقيان العلاج في المستشفى ولا يعلمان حتى الآن بوفاة ابنهما.

وأثار الإعلان عن وفاة (عاطف)، وبقاء والديه وشقيقته في المستشفى، تفاعلاً واسعاً دفع كثيرين إلى المشاركة في تشييع جثمانه، مساء الأحد الماضي، واجتمع المشيعون في مسجد الزهراء بمنطقة المحطة في الفجيرة، حيث أُديت صلاة الجنازة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة الفجيرة عقب صلاة العشاء، وسط حضور كبير من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على وداعه في غياب أفراد أسرته المصابين.

وكان (عاطف) برفقة أسرته في المركبة المتجهة إلى مطار الفجيرة الدولي للعودة إلى الهند، عندما وقع حادث التصادم في 12 نوفمبر الجاري، وأسفر عن وفاة 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين، ويعد الطفل الضحية الرابعة من الجنسية الهندية في الحادث الذي أُصيب فيه أيضاً والداه وشقيقته الكبرى، البالغة من العمر 15 عاماً، إلى جانب سائق المركبة التي كانت تقلهم.

ولم تتمكن «الإمارات اليوم» من التواصل مع أفراد أسرة الطفل، نظراً إلى استمرار تلقي والديه وشقيقته العلاج في المستشفى جراء إصاباتهم في الحادث، فيما تواصلت الصحيفة مع النادي الهندي بالفجيرة، للوقوف على ظروف الأسرة وإجراءات دفن الطفل.

وقال هاشم تنقال، من النادي الهندي في الفجيرة، لـ«الإمارات اليوم»، إن (عاطف) كان برفقة أسرته القادمة من ولاية غوجارات الهندية في زيارة سياحية إلى دولة الإمارات، حيث وصلت العائلة في السادس من نوفمبر الجاري، وكانت في طريقها إلى المطار للعودة إلى بلادها عندما وقع الحادث، بعد ستة أيام من وصولها إلى الدولة، ما أسفر عن وفاة الطفل وإصابة بقية أفراد أسرته.

وفي أعقاب تلقي خبر الوفاة، قدم اثنان من أعمام الطفل من الهند، وتوليا متابعة إجراءات الدفن، في وقت كان والداه وشقيقته تحت الرعاية الطبية، وذكر تنقال أن العمّين قررا مواراة جثمان (عاطف) الثرى في الفجيرة بدلاً من نقله إلى بلاده، في ظل استمرار وجود أفراد أسرته في المستشفى لتلقي العلاج. وأوضح أن والدي الطفل وشقيقته الكبرى تجاوزوا مرحلة الخطر المباشر، إلا أنهم لايزالون تحت الرعاية الطبية، ويتلقون أدوية مهدئة بسبب طبيعة إصاباتهم والآلام المصاحبة لها، ما حال دون تمكن الأقارب والعاملين في المجال الاجتماعي من التواصل مع الوالدين وإبلاغهما بوفاة ابنهما.

وأشار إلى أن سائق المركبة التي كانت تقل الأسرة، وهو باكستاني الجنسية، لايزال أيضاً يتلقى العلاج في المستشفى جراء الإصابات التي تعرض لها في الحادث.

وبين متابعة الأقارب إجراءات الدفن واستمرار علاج أفراد الأسرة، وجد التعاطف مع (عاطف) طريقه إلى مراسم وداعه، إذ حضر مواطنون ومقيمون من جنسيات مختلفة للصلاة عليه ودفنه، بعدما علموا بوفاته، وتعذّر حضور والديه وشقيقته، ورافقه المشيعون أثناء تشييع جثمانه في الفجيرة، بينما بقي أفراد أسرته في المستشفى، ولايزال والداه لا يعلمان برحيله.

هاشم تنقال:

. المصابون من أسرة الطفل تجاوزوا مرحلة الخطر المباشر، ولايزالون تحت الرعاية الطبية.