"هيئة الطيران المدني السعودية": وفاة 12 شخصاً وإصابة 309 إثر الاعتداء على مطار الملك خالد
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وفاة 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين، إثر الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أمس السبت.
وأوضحت الهيئة أن الوفيات شملت 4 مواطنين، إضافة إلى مقيمين من الجنسيات البنغلاديشية والأميركية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية.
وأضافت أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، مشيرةً إلى وجود حالات حرجة، فيما يجري حصر الأضرار المادية الناجمة عن الاعتداء.
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