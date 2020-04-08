24 ساعة دون وفيات بـ «كورونا» في الصين

المصدر: بكين - أ.ف.ب

للمرة الأولى منذ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل نحو ثلاثة أشهر، لم تسجل الصين أمس، أي وفاة جراء الفيروس، مع رفع الإغلاق عن ووهان، بؤرة انتشاره الأولى. وتواصل الصين السير بخطى حثيثة نحو الخروج من الأزمة في مواجهة الفيروس، الذي ظهر نهاية 2019.

ومن أجل احتواء الفيروس، أمرت الصين - يناير الماضي - بفرض إغلاق صارم على أكثر من 50 مليون شخص في ووهان، وفي بقية مقاطعة هوبي بوسط البلاد. وبعد أن تجاوز عدد الوفيات الـ100 يومياً في فبراير، انخفض العدد اليومي للوفيات في الأسابيع الأخيرة، ليهبط إلى صفر وفق الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة الصينية أمس. واحتُجز سكان هوبي في منازلهم لمدة شهرين، وفي نهاية مارس تمكن أولئك الذين لا يعيشون في ووهان من الخروج من مساكنهم وحتى مغادرة المقاطعة، شرط ألا يكونوا مرضى.