رسائل التعاطف تنهمر على بوريس جونسون من حلفائه وخصومه

المصدر: لندن - د. ب. أ

تدفقت رسائل التعاطف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين، بعد نقله إلى العناية المركزة بعد تفاقم حالته الصحية أثناء علاجه بالمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت الحكومة البريطانية.

وقال قصر باكنغهام إنه تم إطلاع الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عي تطورات حالة رئيس الوزراء. كما تم تشخيص نجلها الأمير تشارلز بـأنه مصاب بكوفيد - 19.

وقال وزير الخارجية السابق غيريمي هانت، الذي خسر جولة ثانية ضد جونسون العام الماضي لقيادة حزب المحافظين الحاكم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استمر في القتال يا بوريس.. الدولة بأكملها خلفك».

وقال ساجيد جاويد، وهو أحد نواب البرلمان عن حزب المحافظين الذي استقال من منصبه كمستشار لجونسون: «بوريس من أقوى الأشخاص الذين عرفتهم».

وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إن تفاقم حالة جونسون تعد «أخبار حزينة بشكل رهيب».

وقال ستارمر: «البلاد بأسرها تتعاطف مع رئيس الوزراء وعائلته خلال هذا الوقت الصعب للغاية».

وقال عمدة لندن، صادق خان، الذي واجه بعض الانتقادات القوية من جونسون، إنه «يصلي من أجل التعافي السريع لرئيس الوزراء الليلة».