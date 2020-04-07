ترامب: أتمنّى الشفاء لصديقي جونسون.. والأميركيون «يصلّون من أجله»

المصدر: واشنطن - وكالات

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الإثنين عن أمله في أن يتعافى سريعاً «صديقه» رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أدخل قسم العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّ الأميركيين «يصلّون من أجله».

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي «أريد أيضاً أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جداً عليّ وصديق لأمّتنا، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون».

وأضاف «لقد شعرنا بحزن شديد عندما سمعنا أنّه نُقل إلى العناية المركّزة بعد ظهر هذا اليوم، قبل قليل. الأميركيون يصلّون من أجل شفائه».

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ واشنطن عرضت على لندن تقديم مساعدة طبيّة إذا لزم الأمر، وكشف عن إجراء اتصالات مباشرة بأطباء جونسون.

وفي الداخل، أعلن الرئيس الأميركي «تحقيق تقدم كبير في فترة قصيرة» بخصوص مكافحة كورونا، مشيرا إلى «متابعة أحوال المستشفيات» في كافة أنحاء البلاد، و «التنسيق مع حكام الولايات» للوفاء باحتياجاتهم المختلفة من الإمدادات الطبية.

وأفاد أن 125 ألف شخص يخضعون يوميا لاختبارات كورونا في البلاد، وهو رقم ذكر أنه الأعلى بين كل دول العالم.

وقال ترامب في الإيجاز الصحافي اليومي، ليل الاثنين، إن الإدارة الأميركية تبني 22 مستشفى لمرضى كورونا في 18 ولاية.

وأكد الرئيس الأميركي الموافقة على تحويل سفينة تابعة لمشاة البحرية الأميركية «المارينز» في نيويورك إلى مستشفى لمكافحة كورونا.

وأثنى ترامب على مبادرة شركة أبل الأميركية بالمشاركة في تصنيع الكمامات الطبية بجودة مرتفعة. وتعهد بتوفير أكثر من 166 مليون كمامة في الأشهر المقبلة، وخاصة لحماية الطواقم الطبية من الإصابة بالفيروس.

وخلال الإيجاز، أكد ترامب لمعاونيه ضرورة الاعتماد على الحرس الوطني في تنفيذ العديد من مهام مكافحة كورونا.

وحول إمكانية التوصل إلى لقاح ضد كورونا، تناول ترامب جهود إدارته في هذا المجال بالتعاون مع الشركات المتخصصة في الصيدلة. وأكد إجراء اختبارات سريرية حاليا على 10 أدوية.

وذكر أنه أجرى حوار هاتفيا جادا حول أزمة كورونا مع جو بادن، الذي ينافس على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية.