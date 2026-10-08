ترامب: "أنا أستحق نوبل للسلام .. لكنهم لا يعطونها لأشخاص مثلي"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنه يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، لكنه أبدى شكوكا بشأن فرص حصوله عليها، قبل يومين من إعلان الفائز بالجائزة.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، تعليقا على قرار لجنة نوبل النرويجية المرتقب غداً الجمعة: “لا أعرف ماذا سيكون قرارهم. فلديهم سمعة بأنهم ربما لا يمنحونها لأشخاص مثلي”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “لقد آن الأوان”، مشيرا إلى أنه شعر بالتكريم عندما سلمته زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، في يناير الماضي، ميدالية جائزة نوبل للسلام التي فازت بها عام 2025.

وقال ترامب إن ماتشادو أبلغته بأنه “لا أحد في التاريخ يستحقها أكثر من الرئيس ترامب”.

ويرى ترامب أنه يستحق الجائزة استنادا إلى انخراطه في جهود لتسوية 8 صراعات منذ توليه منصبه.