ترامب: نجري محادثات مع إيران ونحقق نتائج جيدة للغاية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تحقق نتائج جيدة للغاية مع إيران وتجري محادثات معها.

وأكد ترامب: "لقد هزمناهم، ولم نخسر جندي واحد منذ 6 او 7 أشهر بالحرب، مضيق هرمز مفتوح، والنفط يتدفق. نحن نتحدث معهم الآن، والأمور تسير على ما يرام".

وكانت شبكة فوكس نيوز قد نقلت أن الرئيس ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي بالأمس لمناقشة الخطوات القادمة بشأن إيران.