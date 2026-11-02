ترامب يتعهد بحماية ماسك ويطرح فكرة إصدار عفو استباقي عن فريقه ومقربيه

في خطوة استباقية ترفع سقف المواجهة السياسية قبيل ساعات من حسم انتخابات التجديد النصفي، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة للديمقراطيين، متعهداً بحماية حليفه الأبرز، الملياردير إيلون ماسك، وملوحاً باستخدام صلاحياته الدستورية لإصدار قرارات عفو استباقية لحماية فريقه ومقربيه من أي ملاحقات محتملة.

وخلال مقابلة عبر بودكاست «Pod Force One» الذي تقدمه الإعلامية ميراندا ديفين، علق ترامب على التقارير والشائعات التي تتحدث عن نية الديمقراطيين فتح تحقيقات موسعة مع الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" أو استهداف أصوله في حال سيطرتهم على الكونغرس.

وقال ترامب بحسم: "إنه مجرد كلام حتى الآن، ولكن إذا تحول إلى واقع، فسيتعين علينا حمايتهم".

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، يأتي هذا التعهد بعد أن ضخ ماسك نحو نصف مليار دولار لدعم الحملات المناهضة للديمقراطيين خلال الدورة الانتخابية الحالية، محذراً في تصريحات سابقة من أن سيطرة الديمقراطيين على البيت الأبيض والكونغرس في عام 2028 ستكون بمثابة "نهاية للديمقراطية".

"عفو فوري دون تردد"

ولم تتوقف رسائل ترامب عند حدود حماية ماسك، بل امتدت لتشمل الدائرة المحيطة به في البيت الأبيض. فمع إشارة استطلاعات الرأي إلى احتمال حدوث "موجة زرقاء" تمنح الديمقراطيين الأغلبية البرلمانية وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء والتحقيق، أكد الرئيس الأميركي استعداده التام لإصدار "عفو رئاسي استباقي" عن موظفيه وحلفائه لقطع الطريق أمام أي تحقيقات يقودها خصومه.

وقال ترامب في هذا الصدد: "سأفعل ذلك إذا اضطررت، بالتأكيد.. لن أفكر في الأمر حتى، سأنفذه فوراً".

"الولاية الثالثة"

وفي سياق متصل، تطرق ترامب إلى الجدل الدائر حول طموحاته لما بعد فترته الرئاسية الحالية، معترفاً بأنه "يود بشدة" الترشح لولاية ثالثة، إلا أنه أقر ضمناً باستحالة ذلك دستورياً بقوله إن "النص القانوني صارم ودقيق للغاية".

ورغم إغلاقه هذا الباب، شدد ترامب على أن معركته لتنفيذ أجندته لا تزال في أوجها، مختتماً حديثه بالقول: "لدينا أكثر من عامين متبقيين في البيت الأبيض، وهذا وقت طويل جداً يمكننا خلاله إنجاز الكثير".