وفاة السياسي الليبي محمود جبريل بفيروس «كورونا» في القاهرة

المصدر: القاهرة - وكالات

توفي رئيس الحكومة الانتقالية الليبية السابقة، محمود جبريل، الذي لعب دوراً في الاحتجاج على نظام الزعيم السابق معمر القذافي في 2011، جراء الإصابة بـ«كورونا المستجد»، وفق ما ذكر حزبه، وقال أمين عام تحالف القوى الوطنية الذي أسسه وترأسه جبريل (68 عاماً) منذ 2012، خالد المريمي، إنّ جبريل توفي في أحد المستشفيات بالقاهرة بعد تلقيه العلاج لمدة أسبوعين.

وكان تحالف القوى الوطنية الليبية أعلن، في 26 مارس الماضي، عن إصابة جبريل بالفيروس، وشهدت حالته انتكاسة مفاجئة فارق على إثرها الحياة. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، على حسابه بموقع «تويتر»، أمس: «فقدنا الصديق العزيز الدكتور محمود جبريل، عمل المرحوم مخلصاً لبلاده ولشعبه، صادق العزاء والمواساة إلى أسرته».