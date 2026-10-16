حمدان بن محمد: تمكين القيادات الشابة استثمار في مستقبل مليء بالفرص

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن الاستثمار في تمكين القيادات المستقبلية الشابة هو استثمار في مستقبل مليء بالفرص، يشارك الجميع، كلٌ حسب مهاراته وتخصصه، في تصميمه واستدامة ازدهاره للأجيال القادمة.

جاء ذلك لدى لقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء قائمة «فيوتشر 20»، التي أعلن عنها المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تضم 20 من نخبة القيادات المستقبلية الشابة تحت سن 30 عاماً، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي اختتمت أعمالها في دبي أمس.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن تمكين القيادات العالمية المستقبلية يتطلب بناء منظومة دولية متكاملة تقوم على التعليم والتدريب والتوجيه، تفعّل إمكانات تواصلهم مع الخبرات والاستفادة من الشراكات والبرامج والمبادرات الحكومية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وقطاعات الأعمال لتوفير الفرص التي تمكن أصحاب الأفكار الريادية من الشباب من تحويل التحديات إلى فرص».

وأضاف سموّه: «أن قادة المستقبل الأقدر على إحداث التحولات الإيجابية في مجتمعاتهم وعالمهم هم من يجمعون بين الطموح والمسؤولية، والمعرفة والخبرة، وأدوات التكنولوجيا والقدرة على اتخاذ القرار»، مشدداً سموه على «أهمية الثقة بقدرات القادة الشباب ومنحهم الفرص والمسؤوليات والأدوات التي تمكّنهم من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات، وتعزز دورهم شركاء فاعلين في تصميم المستقبل، وبناء مجتمعات حريصة على مواصلة التقدم والابتكار واقتصادات مستدامة النمو».

وأكد سموّه أن «التعاون العالمي أساسي لبناء جيل من القيادات الشابة التي تمتلك مهارات المستقبل وتوظف التكنولوجيا لابتكار الحلول التي تصنع الفرص وتضاعف أثرها الإيجابي وتعزز جودة الحياة»، مشيداً سموه بمبادرة «فيوتشر 20» التي تشكّل نموذجاً عملياً لتمكين قيادات المستقبل من تخصصات ومناطق مختلفة حول العالم، تجمعهم ثقافة القيادة المسؤولة والتميز القائم على تحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع.

وأضاف سموّه أن دبي ستبقى منصة للشراكات العالمية الهادفة لتمكين قيادات المستقبل الشابة والاحتفاء بإمكاناتها وإبراز إنجازاتها وتعزيز قدرتها على قيادة المرحلة المقبلة، وتمكينها من الأدوات الداعمة لنجاحها في ابتكار أفضل الحلول لبناء مستقبل أفضل للجميع.

وتسلّط القائمة الضوء على 20 شخصية شابة من مختلف أنحاء العالم، ممن يقودون مبادرات متنوعة ومؤسسات مبتكرة تسهم في تشكيل معالم مستقبل القطاعات الحيوية، في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والروبوتات، والتنقل، والبحث العلمي، والصحة النفسية، والاستدامة، والعمل المجتمعي. ويجسد اختيارهم تنوع الخبرات والمسارات المهنية التي تتقاطع عند هدف واحد هو تحويل التحديات العالمية إلى فرص عملية ذات أثر ملموس ومستدام.

وتضم قائمة «فيوتشر 20» كلاً من كيارا وينونا سويني، مديرة البرامج في مركز يونوس للبيئة، من ألمانيا، وعايدة العوضي، مهندسة حلول تقنية المعلومات الهجينة في هيوليت باكارد إنتربرايز، من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومونال بهاتاراي، المديرة العامة لكانوبي، من نيبال، وشمس الدين جبريل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتقنيات الطائرات المسيّرة في فورا روبوتكس، من نيجيريا، وساكشي شارما، المؤسسة المشاركة والشريكة في سينالف، من الهند، وثيودوريك تشيو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنتلِكت، من سنغافورة، ودانا شوكيرباييفا، مؤسسة فورست هيرو، من كازاخستان.

كما تضم قائمة الـ20 مؤسس مسار تك، محمود الوطني من البحرين، ومؤسس أفانت لابس، كاتشا «شوغون» ماهادومرونغكول، من تايلاند، ومدير برامج مشارك لمكافحة الاحتيال الداخلي في ريميتلي، فرانسيسكو خافيير سوازو كاسترو، من نيكاراغوا، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويستد تريجرز، كارلوس أيفازيان، من لبنان، ومديرة الرصد والتقييم والبحوث والتعلّم في صندوق الألف يوم، أدريانا فيولا ميراندا، من إندونيسيا، وعالم أحياء وباحث في جامعة سانتا كاتارينا الفيدرالية، لويز سيريغيلي، من البرازيل، والمؤسسة المشاركة في إيكوس لاب، جورجينا موندينو، من الأرجنتين.

وتضم القائمة أيضاً المؤسسة المشاركة ورئيسة الأثر في ريفيت ومؤسسة آرتيزن، هيفاء السديري من تونس، ومهندسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في M42 للصحة، ندى السعدي من المغرب، ومدير الاستراتيجية في ميريديان للذكاء الاصطناعي، بنجامين بفيفر، من الولايات المتحدة الأميركية، ومؤسسة هاكيلي، نوريا كونيه، من كوت ديفوار، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ريرفورا، كاريمي غيين ليبيين، من المكسيك، ومخطط أول للنقل في جاكوبس، إدوين لاي، من أستراليا.

واستضافت دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في مبادرة هادفة لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وشارك فيها أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون، و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.

حمدان بن محمد:

• قادة المستقبل، الأقدر على إحداث التحولات الإيجابية في مجتمعاتهم وعالمهم، هم الذين يجمعون بين الطموح والمسؤولية والمعرفة والخبرة والتكنولوجيا والقدرة على اتخاذ القرار.

• التعاون العالمي أساسي لبناء جيل من قيادات شابة تمتلك مهارات المستقبل، وتوظف التكنولوجيا لابتكار حلول تصنع الفرص وتضاعف أثرها الإيجابي وتعزز جودة الحياة.