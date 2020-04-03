1169 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أميركا

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، اليوم الجمعة، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ 6 آلاف.

وقالت الجامعة اليوم في بيان، التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصا​​.

وفي سياق متصل أكد البنتاغون أمس أنه يعمل على توفير 100 ألف كيس للجثث «للاستخدام المدني»، وسط مخاوف من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم تجاوز فيها عدد الإصابات المؤكدة بكورونا الـ210 آلاف.

وأحصت الولايات المتحدة بينَ الأربعاء ومساء الخميس نحو 1200 حالة وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، استنادًا إلى جامعة جونز هوبكنز، في أسوأ حصيلة يوميّة يُمكن أن تُسجّل في أيّ بلاد.

ومع 1169 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساءً بالتوقيت المحلّي الأربعاء، والساعة نفسها من مساء الخميس، بات إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا 6285 حالة وفاة، وفق إحصاءات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار.

ومع ذلك، فإنّ العدد الإجماليّ للوفيّات في إيطاليا (13,915 وفاة) وإسبانيا (10,003 وفيّات) لا يزال أعلى من الولايات المتحدة.

وبين الأربعاء والخميس، أحصت الولايات المتحدة أيضًا أكثر من 30 ألف إصابة إضافيّة بكوفيد-19، ما يرفع العدد الرسميّ للإصابات المسجّلة في البلاد إلى أكثر 243 ألفا، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وسجّلت نيويورك منذ بداية الوباء 1562 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس، وفقًا للأرقام التي نشرها مساء الخميس مسؤولو الصحة في المدينة التي أحصت أيضًا 49,707 إصابة.

