بعد تسجيل 48 إصابة بالحروق.. سحب قرابة 6 ملايين ماكينة قهوة «بودوم» من الأسواق الأميركية

أعلنت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة عن سحب نحو 5.9 مليون ماكينة لتحضير القهوة من علامة «بودوم» (Bodum) الشهيرة، إثر رصد مخاطر تتعلق بانكسار أباريقها الزجاجية بشكل مفاجئ أثناء الاستخدام، مما يعرض المستخدمين لخطر الإصابة بحروق.

وفقاً لموقع "فوكس نيوز"، أوضحت اللجنة في إشعار رسمي أن قرار الاستدعاء يشمل ماكينات القهوة التي تعمل بنظام الكبس الفرنسي والمزودة بأباريق زجاجية قابلة للاستبدال بسعة 8 أكواب و12 كوباً، والتي تحمل اسم «بودوم» محفوراً على الزجاج ومطبوعاً على الإطار والغطاء الداخلي.

وجاء هذا القرار عقب تلقي شركة «بودوم الولايات المتحدة» 70 بلاغاً عن تحطم الأباريق الزجاجية أثناء الاستخدام، أسفرت 48 حالة منها عن إصابة مستهلكين بحروق. وأشارت اللجنة إلى أن الزجاج قد يتعرض للتلف أو التشقق وينكسر فجأة، لا سيما عند استخدام ملاعق معدنية لتحريك القهوة الساخنة بداخله.

ودعت اللجنة المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام الملاعق أو الأدوات المعدنية لتحريك القهوة داخل الإبريق الزجاجي، والتواصل مع شركة «بودوم» للحصول على ملعقة تحريك بلاستيكية وملصق تحذيري. من جهتها، أكدت الشركة أن معدل الحوادث المسجلة منخفض للغاية مقارنة بملايين القطع المباعة على مدار عقود، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن لمنتجاتها.

يُذكر أن الماكينات المشمولة بالقرار قد بيعت منذ عام 1974 وحتى أكتوبر 2026 في متاجر كبرى مثل «وول مارت» و«تارغت» ومتاجر المستلزمات المنزلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فضلاً عن منصات البيع الإلكتروني وفي مقدمتها «أمازون»، بأسعار تراوحت بين 15 و65 دولاراً.