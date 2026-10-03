رئيس الدولة يستقبل السيناتور جوني إيرنست

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، السيناتور جوني إيرنست.

وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي الذي يجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز شراكاتهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل المشترك لترسيخ ركائز السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم لمصلحة تنمية جميع الشعوب والدول.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.