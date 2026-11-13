السعودية تعرب عن تضامنها مع الإمارات إثر حادث مروري بالفجيرة

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن تضامن المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر حادثٍ مروري بإمارة الفجيرة، أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبرت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن خالص تعازي المملكة وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولذوي الضحايا، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.